ВРП Петербурга может снизится до 15% из-за второй волны COVID-19

По итогам антикризисных корректировок на фоне пандемии коронавируса доходы бюджета Петербурга в 2020 году составят 573,8 млрд рублей.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что ВРП Петербурга может снизится до 15% из-за второй волны коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию.

По словам Елина, если по Петербургу ударит вторая волна COVID-19, то Северную столицу отбросит в 2014 год.

Мы будем отброшены в 2014 год, а если считать с дефляторами — в 2011-2012 год Евгений Елин, вице-губернатор Петербурга

Напомним, что согласно итогам антикризисных корректировок доходы бюджета города на Неве в 2020 году составят 573,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург подготовят ко второй волне коронавируса.

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