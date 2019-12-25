ВРП Петербурга может снизится до 15% из-за второй волны COVID-19

В среду, 17 июня, стало известно о том, что ВРП Петербурга может снизится до 15% из-за второй волны коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию.
По словам Елина, если по Петербургу ударит вторая волна COVID-19, то Северную столицу отбросит в 2014 год.
Мы будем отброшены в 2014 год, а если считать с дефляторами — в 2011-2012 год
Евгений Елин, вице-губернатор Петербурга
Напомним, что согласно итогам антикризисных корректировок доходы бюджета города на Неве в 2020 году составят 573,8 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург подготовят ко второй волне коронавируса.
Фото:pixabay
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