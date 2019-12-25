ВГА Энергодара сообщила о ночном обстреле Запорожской ГЭС из украинской РСЗО "Ураган"

При подлете к энергоблокам АЭС ракета успела выпустить осколочные боевые элементы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в ночь на воскресенье Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Энергодар.

По словам представителя администрации, при подлете к энергоблокам АЭС ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район хранилища ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Также в ВГА сообщили, что в результате действий украинских войск были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных.

Фото: РИА Новости