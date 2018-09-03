В ВЦКП прокооментировали обвинение о включении долгов старых собственников в квитанции новых

Представитель ведомства рассказал, что же на самом деле произошло с квитанциями о задолженности по ЖКХ.

В ряде городских СМИ появилась недостоверная информация о включении чужой задолженности в счета петербуржцев.Эти сведения не соответствует действительности.

В реальности же предприятием было выставлено в мае текущего года порядка 419 тысяч долговых счетов. Эта мера направлена на погашение существующей задолженности. В выставленных квитанциях были указаны данные реальных должников. Заведующий отделом развития ГУ ВЦКП Александр Локтионов

Счета были выставлены за продолжительный период, поэтому не удалось избежать ситуации, когда квитанции были доставлены по имеющемуся адресу, а в некоторых помещениях уже сменились владельцы. Несколько таких собственников, которые не имели отношения к данной задолженности, пожаловались в Прокуратуру.

Следует заметить, что получение такого уведомления о наличии предыдущего собственника задолженности по оплате квартиры не является требованием по оплате этой суммы новым владельцем. Заведующий отделом развития ГУ ВЦКП Александр Локтионов

Напомним, что обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги предусмотрено 153 статьей Жилищного кодекса. Претензионная работа с должниками проводится управляющей организацией в интересах добросовестных плательщиков с целью обеспечением средств для качественного и эффективного управления, обслуживания многоквартирного дома.

Ранее Piter.tv подробнее писал о ситуации: ВЦКП опроверг информацию о включении в текущие счета долгов старых собственников.

Фото и видео: Piter.tv