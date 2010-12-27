ВЦКП опроверг информацию о включении в текущие счета долгов старых собственников

ВЦКП опроверг информацию издания "Коммерсант", которое опубликовало сведения о том, что старые коммунальные долги собственников включаются в новые платежные квитанции. Специалисты отметили, что управляющая компания имеет право напоминать о непогашенной задолженности по последнему месту жительства собственника жилплощади.

Представители организации отметили, что за май 2018 года было выдано 419 тысяч долговых квитанций. Из них 135 тысяч условно были погашены из-за смены управляющей фирмы, процесса приватизации и прочим причинам. Однако, даже если компания больше не занимается обслуживанием здания, ее сотрудники могут отправлять на адреса должников соответствующие документы о необходимости выплаты. Представители Расчетного центра Смольного ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" добавили, что путанница могла произойти именно из-за этого: информация о прошлой задолженности дошла уже до нового собственника квартиры.

Так как физически квартира остается одной и той же, мы допускаем, что сформированная в отношении прошлого периода долговая квитанция на "предыдущий" лицевой счет, могла быть доставлена организацией, управляющей многоквартирным домом, в почтовый ящик (по последнему месту жительства старого должника), хотя новый собственник задолженности не имеет.



заявили представители Расчетного центра Смольного ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"

В ВЦКП добавили, что с заявлением в Прокуратуру обратился именно новый собственник жилплощади, который не понял, почему в его почтовый ящик направили информацию о задолженности старого владельца.

В заключении представители ВЦКП рассказали, что опубликованная информация о включении долгов старого собственника в квитанцию нового не достоверна, поэтому вводит читателей в заблуждение.

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Фото: amgkh.ru