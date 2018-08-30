На Новый год Санкт-Петербург украсят 15 искусственных елок

Объявлен конкурс на праздничное оформление в новогодние и рождественские гуляния.

Власти Петербурга объявили конкурс на организацию новогодних украшений города. Победитель тендера сможет оформить Невский проспект, мосты, набережные и основные площади. Начальная стоимость работ составляет 51,3 миллиона рублей. Об этом сообщает "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

Согласно информации, подрядчик должен будет установить 14 искусственных елей с украшениями. Их высота должна составлять от 8 до 14 метров. Еще одно дерево - главная ель Санкт-Петербурга по традиции расположится на Дворцовой площади и будет достигать 25 метров высоту.

Жители и гости города смогут любоваться оформлением с 1 декабря по 14 января включительно.

Напомним, что на содержание "Петровского" город потратит 148 млн рублей.

Фото: Piter.tv