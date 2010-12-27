На содержание "Петровского" город потратит 148 млн рублей

В Смольном выделили средства, которые пойдут на содержание "Петровского".

Стадион "Петровский " обойдется властям Петербурга в 148 миллионов рублей. именно такая сумма будет потрачена на содержание объекта. Об этом сообщил руководитель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов. По сведениям от спикера, вышеуказанная сумма будет выделена из бюджета на 2019 год.

Напомним, что здание вернулось под управление города после того, как футбольный клуб "Зенит" принял решение о переезде на новое место - стадион на Крестовском острове. В настоящее время "Петровский" может перейти Федерации легкой атлетики Северной столицы. Однако, решение еще не принято.

Напомним, что на ремонт "Юбилейного" выделят полмиллиарда рублей из бюджета города.

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