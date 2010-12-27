На ремонт "Юбилейного" выделят полмиллиарда рублей из бюджета города

Остаток внесет хоккейный клуб "Динамо".

На реконструкцию комплекса "Юбилейный" власти города потратят более полумиллиарда рублей. Специалисты отмечают, что два года назад на косметический ремонт здания у Смольного ушло 900 миллионов. Об этом сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов.

По данным спикера, в общей сложности на восстановление объекта требуется 800 миллионов. Оставшиеся средства будут выделены хоккейным клубом "Динамо", который является владельцем половины здания.

Подрядчик отремонтирует системы дымоудаления, холодоснабжения и электроснабжения, а также видеонаблюдение, лифтовые устройства и газовую котельную,в которой необходимо заменить оборудование.

В Смольном добавили, что городу выгоднее отремонтировать ледовую арену сейчас, чем перед проведением Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Северной столице в 2023 году.

Напомним, что глава федерации дзюдо в Петербурге стал замминистра спорта России.

Фото: Piter.tv