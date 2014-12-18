Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербуржца, ударившего мужчину ножом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца Архангельской области. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне обвиняемый в коридоре коммунальной квартиры дома на улице Пугачева, ударил ножом потерпевшего в грудь. Причиненное потерпевшему ранение повлекло тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

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