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Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербуржца, ударившего мужчину ножом
Сегодня, 14:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении петербуржца, ударившего мужчину ножом

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего уроженца Архангельской области. Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне обвиняемый в коридоре коммунальной квартиры дома на улице Пугачева, ударил ножом потерпевшего в грудь. Причиненное потерпевшему ранение повлекло тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пенсионера за поножовщину на Арцеуловской аллее.

Фото: pxhere
 

Теги: обвинение, прокуратура, тяжкий вред здоровью
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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