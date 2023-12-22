В Центре кинологической службы по Петербургу и Ленобласти родились 9 щенков

Через 3 месяца новорожденные начнут свои первые тренировки.

Ранним утром 1 января в Центре кинологической службы по Петербургу и Ленобласти произошло чудо: родились 9 щенков бельгийской овчарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Через 3 месяца щенки начнут свои первые тренировки, а в будущем, как и их родители, будут стоять на страже порядка.

Пока же пожелаем нашим малышам расти крепкими и любознательными. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что мама-рысь с котятами попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти