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В Центре кинологической службы по Петербургу и Ленобласти родились 9 щенков
Сегодня, 16:10
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В Центре кинологической службы по Петербургу и Ленобласти родились 9 щенков

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Через 3 месяца новорожденные начнут свои первые тренировки.

Ранним утром 1 января в Центре кинологической службы по Петербургу и Ленобласти произошло чудо: родились 9 щенков бельгийской овчарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

Через 3 месяца щенки начнут свои первые тренировки, а в будущем, как и их родители, будут стоять на страже порядка. 

Пока  же пожелаем нашим малышам расти крепкими и любознательными.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что мама-рысь с котятами попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: центр кинологической службы мвд, щенки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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