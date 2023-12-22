После концерта в Петербурге солист "Щенков" Максим Моисеев получил повестку в военкомат

На него составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) после выхода на сцену в одном носке.

Солист группы "Щенки" после концерта 8 января в петербургском клубе на Арсенальной набережной был арестован. Кроме того, ему вручили повестку в военкомат, пишет "Фонтанка".

Напомним, что на Максима Моисеева составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) после выхода на сцену в одном носке. Музыкант признал вину, сообщил, что "не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так".

Повестку солист "Щенков" получил после приезда в суд. В пресс-службе Западного военного округа отметили, что ее вручили "для уточнения данных", – в 37 лет Максим Моисеев не состоял на воинском учете.

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Фото: ВКонтакте / ЩЕНКИ