В Петербурге осужден "заводчик" породистых щенков

Петербурженка после обсуждения деталей отправила мужчине 20 тысяч рублей, однако щенка так и не дождалась.

В Петербурге осудили лже-заводчика породистых щенков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что с октября по ноябрь 2022 года ранее судимый мужчина, выдавая себя за заводчика щенков, разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже собак породы Кане-корсо. Петербурженка после обсуждения деталей отправила мужчине 20 тысяч рублей, однако щенка так и не дождалась. "Заводчик" перестал выходить на связь.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ещё один петербуржец год проведёт в колонии за кражу украшений у бывшей жены.

Фото: unsplash.com (Shubham Sharan)