Уточки в Кудрово переходили дорогу по правилам

Автомобилисты пропустили семейство.

Петербуржец поделился кадрами с видеорегистратора в соцсети в четверг, 18 июня.

На видеозаписи видно, как семейство уток переходит пешеходный переход в Кудрово. Автомобилисты остановились пропустить уток, а затем продолжили движение. Некоторые водители, которые стояли позади, не понимали причину остановки и начали сигналить, однако петербуржцы все же решили подождать.

Ранее мы писали, что на водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы.

Видео: vk.com/spb_today