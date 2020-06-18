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Уточки в Кудрово переходили дорогу по правилам

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Автомобилисты пропустили семейство.

Петербуржец поделился кадрами с видеорегистратора в соцсети в четверг, 18 июня. 

На видеозаписи видно, как семейство уток переходит пешеходный переход в Кудрово. Автомобилисты остановились пропустить уток, а затем продолжили движение. Некоторые водители, которые стояли позади, не понимали причину остановки и начали сигналить, однако петербуржцы все же решили подождать.

Ранее мы писали, что на водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: утки переходят дорогу, утки переходят пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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