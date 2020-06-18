Уточки в Кудрово переходили дорогу по правилам

Петербуржец поделился кадрами с видеорегистратора в соцсети в четверг, 18 июня.
На видеозаписи видно, как семейство уток переходит пешеходный переход в Кудрово. Автомобилисты остановились пропустить уток, а затем продолжили движение. Некоторые водители, которые стояли позади, не понимали причину остановки и начали сигналить, однако петербуржцы все же решили подождать.
Ранее мы писали, что на водоемы Норильска после разлива топлива вернулись птицы.
Видео: vk.com/spb_today
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