Стрелок с улицы Генерала Симоняка стал фигурантом уголовного дела

Мужчина дважды выстрелил в приятеля в ходе конфликта.

Стрелок с улицы Генерала Симоняка, который 12 ноября прострелил ребра своему приятелю, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что вечером в четверг между мужчинами вспыхнул конфликт, и 26-летний злоумышленник дважды выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями груди, стрелка задержали на месте.

Ранее мы писали, что в Петербурге со стрельбой остановили пьяного водителя на Mercedes.

Фото: Piter.TV