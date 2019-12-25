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Стрелок с улицы Генерала Симоняка стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 12:30
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himif

Стрелок с улицы Генерала Симоняка стал фигурантом уголовного дела

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Мужчина дважды выстрелил в приятеля в ходе конфликта.

Стрелок с улицы Генерала Симоняка, который 12 ноября прострелил ребра своему приятелю, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что вечером в четверг между мужчинами вспыхнул конфликт, и 26-летний злоумышленник дважды выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями груди, стрелка задержали на месте.

Ранее мы писали, что в Петербурге со стрельбой остановили пьяного водителя на Mercedes.

Фото: Piter.TV

Теги: стрельба, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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