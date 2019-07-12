Ученые установили количество алкоголя, лишающего человека силы воли

Ученые из Университета Сассекса выяснили, какая доза алкоголя приводит к потере силы воли и меняет поведение человека. Об этом сообщил Medicalxpress.
Специалисты собрали добровольцев, которых просили выпить количество алкоголя, пропорциональное их индексу массы тела. Это нужно было, чтобы достичь концетрации спирта в крови, которая разрешена для вождения авто (в некоторых странах – 0,05 промилле, в России - 0,356 промилле).
На смену поведения и появления самоуверенности влияет один бокал вина или 0,5 литра пива. При употреблении еще большего количества алкоголя, начинает уменьшаться активность префронтальной коры головного мозга. Это, в свою очередь, приводит к проявлению агрессии.
Ранее ученые определили безопасное для здоровья количество шоколада.
Видео: Piter.TV
YouTube/ Gareth Leonard
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