Услуги по обращению с отходами могут подорожать в Петербурге

Действующие нормы были установлены комитетом ещё в апреле 2017 года.

До конца 2023 года в Петербурге установят нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для объектов общественного назначения и жилых домов. Об этом 12 мая, в пятницу, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по природопользованию.

По некоторым категориям объектов норматив не изменится, по другим — увеличится, а по третьим — уменьшится. Предложение направят на рассмотрение "Российскому экологическому оператору. Действующие нормы были установлены комитетом ещё в апреле 2017 года.

Ранее на набережной реки Карповки 13 мая откроется SUP-сезон. Маршрут сап-серферов включает реку Карповку, Большую Невку и Малую Невку.

Фото: piter.tv

