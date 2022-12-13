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Услуги по обращению с отходами могут подорожать в Петербурге
Сегодня, 18:27
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Услуги по обращению с отходами могут подорожать в Петербурге

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Действующие нормы были установлены комитетом ещё в апреле 2017 года.

До конца 2023 года в Петербурге установят нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для объектов общественного назначения и жилых домов. Об этом 12 мая, в пятницу, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по природопользованию. 

По некоторым категориям объектов норматив не изменится, по другим — увеличится, а по третьим — уменьшится. Предложение направят на рассмотрение "Российскому экологическому оператору. Действующие нормы были установлены комитетом ещё в апреле 2017 года.

Ранее на набережной реки Карповки 13 мая откроется SUP-сезон. Маршрут сап-серферов включает реку Карповку, Большую Невку и Малую Невку.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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