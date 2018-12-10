Услышать цвет: в Доме журналиста открылась яркая выставка живописи

В Доме журналиста открылась выставка живописи и графики "Услышать цвет". Автор ярких работ – молодая неслышащая художница Юлия Пинежанинова. Юлия участвовала во многих выставках: ее картины оценили в России, Голландии, США, Швейцарии и Германии.
Мы неслучайно выставку назвали "Услышать цвет". Юлия Пинежанинова – человек не слышащий, она инвалид по слуху. А ее картины, они звучат, понимаете? Где-то соло флейты, где-то целый оркестр. Краска, она может звучать, ты смотришь, а у тебя ощущение музыки внутри!
Ирина Иванова, арт-директор Дома журналиста
Во время открытия Юлия удивила гостей, написав портрет саксофониста. Всего на выставке представлены около красочных 30 работ особенной художницы.
В большинстве это русские пейзажи, есть из-за границы работы. Во многих работах, присутствующих здесь, есть русский дух. А цветы, которые представлены здесь, это цветы, выращенные бабушкой.
Юлия Пинежанинова, художница
Посмотреть на выставку в Доме журналиста можно до 29 ноября.
Фото и видео: Piter.TV
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