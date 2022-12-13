В МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра в ближайшие дни

10 января в городе ожидается метель и гололедица. Ночью столбики термометра опустятся до -10 градусов.

Сотрудники МЧС предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Горожанам стоит подготовится к метелям и гололедице.

Судя по данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во вторник, 10 января, ночная температура останется на уровне -10 градусов. Днём столбик термометра покажет от -4 до -2 градусов. Порывы юго-восточного и южного ветра обещают быть сильными.

При этом ожидается, что в среду, 11 января, климат смягчится: в городе прогнозируется до +1 градуса тепла и мокрый снег.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 9 января ожидается до -10 градусов и снег.

Фото: Piter.TV