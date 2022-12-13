В Петербурге 9 января ожидается до -10 градусов и снег

Пока что воздействие атмосферного фронта на погоду ограничится в уплотнении облачности, а небольшой снег пройдёт лишь местами и преимущественно на западе области.

В первый рабочий день января 2023 года на метеорологические условия в Петербурге будет оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Пока что воздействие атмосферного фронта на погоду ограничится в уплотнении облачности, а небольшой снег пройдёт лишь местами и преимущественно на западе области. Добавит погоде дискомфорта и порывистый ветер.

Температура воздуха 9 января 2023 года -8…-10 градусов, по Ленобласти -7…-12 градусов, на востоке региона до -13…-18. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник пройдёт небольшой снег и к концу дня -3…-5 градусов.

Фото: Piter.tv