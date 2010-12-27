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Ушла из жизни директор театра "Родом из блокады" Людмила Демидова
Сегодня, 18:50
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fvbykov

Ушла из жизни директор театра "Родом из блокады" Людмила Демидова

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Заслуженный работник культуры России скончалась на 88-м году жизни.

Представители петербургского комитета по социальной политике рассказали о смерти директора театра "Родом из блокады" Людмилы Демидовой. По предварительной информации, это случилось 27 декабря. 

В комитете Смольного назвали Людмилу Ивановну примером человека долга, чести и достоинства. Ее сопровождала любовь к Отечеству, неиссякаемая энергия и целеустремленность.

Людмила Демидова являлась участником общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", а также носила звания ветерана труда и ВОВ.

Ранее в Москве простились с худруком театра "Современник" Галиной Волчек.

Фото: "ВКонтакте"/ Элеонора Григорьянц

Теги: петербург, потеря, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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