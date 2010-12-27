Ушла из жизни директор театра "Родом из блокады" Людмила Демидова

Заслуженный работник культуры России скончалась на 88-м году жизни.

Представители петербургского комитета по социальной политике рассказали о смерти директора театра "Родом из блокады" Людмилы Демидовой. По предварительной информации, это случилось 27 декабря.

В комитете Смольного назвали Людмилу Ивановну примером человека долга, чести и достоинства. Ее сопровождала любовь к Отечеству, неиссякаемая энергия и целеустремленность.

Людмила Демидова являлась участником общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", а также носила звания ветерана труда и ВОВ.

Ранее в Москве простились с худруком театра "Современник" Галиной Волчек.

Фото: "ВКонтакте"/ Элеонора Григорьянц