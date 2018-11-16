Умер зять Уолт Диснея Рон Миллер

После смерти основателя The Walt Disney Company Уолта Диснея, Рон Миллер являлся ее гендиром и президентом.

В Калифорнии в возрасте 85 лет скончался бывший генеральный директор и президент The Walt Disney Company Рон Миллер. Он являлся зятем основателя мультипликационной империи Уолта Диснея. Об этом сообщает Bloomberg.

Рон Миллер познакомился со своей супругой Дианой Дисней на встрече общих друзей. Они узаконили свой брак в 1954 году, после этого Миллер ушел в армию и только по возвращении стал продюсером в Walt Disney. С 1978 по 1984 год он президентом, а затем генеральным директором Walt Disney. Супруга Рона Миллера Диана умерла в ноябре 2013 года.

Братья Уолтер и Рой Дисней The Walt Disney Company в 1923 году.

Видео: The Walt Disney Pictures/ Youtube