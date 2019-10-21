Ушаков оценил возможность проведения саммита в "нормандском формате"

Как сообщил ТАСС, Юрий Ушаков считает, что продвижения по подготовке саммита в "нормандском формате" в настоящее время не наблюдается.
Помощник президента России по международным делам заявил, что Москву беспокоит ситуация, сложившася после работы советников лидеров "нормандского формата" и совместного решения контактной группы в Минске.
Основным сигналом для беспокойства стали различные "сигналы", поступающие из Киева: реакция националистов на подписание "формулы Штайнмайера" при сдержанном ответе властей.
Ранее ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии.
Видео: YouTube / ТСН, Сегодня
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