Ушаков оценил возможность проведения саммита в "нормандском формате"

Помощник президента России по международным делам прокомментировал текущее состояние вопроса вокруг решения конфликта на востоке Украины.

Как сообщил ТАСС, Юрий Ушаков считает, что продвижения по подготовке саммита в "нормандском формате" в настоящее время не наблюдается.

Помощник президента России по международным делам заявил, что Москву беспокоит ситуация, сложившася после работы советников лидеров "нормандского формата" и совместного решения контактной группы в Минске.

Основным сигналом для беспокойства стали различные "сигналы", поступающие из Киева: реакция националистов на подписание "формулы Штайнмайера" при сдержанном ответе властей.

Ранее ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии.

Видео: YouTube / ТСН, Сегодня