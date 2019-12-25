Прокуратура впервые представит в суде оценку ущерба от блокады Ленинграда

Ведомство обнародует актуальные данные.

Петербургская прокуратура впервые представит актуальные данные об ущербе, нанесенном фашисткими войсками в ходе блокады Ленинграда. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил прокурор Северной столицы Виктор Мельник.

Руководитель отметил, что ведомство также планирует доказать участие в блокаде не только немцев, но и военных сил иных государств.

Напомним, что суд начал производство по иску о признании блокады преступлением против человечности. О такой мере попросила прокуратура.

Ранее мы сообщили о том, что камень на месте установки памятника медикам, работавшим в блокаду, заложили в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник