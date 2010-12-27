Из-за неудачной парковки на Караванной скопилась пробка

Женщина ушла в магазин и перегородила своей машиной проезжую часть для крупного транспорта.

Петербурженка оставила свою машину посреди дороги в центре Петербурга и ушла за покупками, что спровоцировало пробку, рассказала "Фонтанка.ру".

Женщина припарковалась на Караванной улице около дома №7 и затем вышла из машины. Авто перегородило дорогу для движения транспорта: легковушки смогли проехать, а вот автобус "застрял" между "БМВ" и тротуаром. В итоге скопилась пробка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на развязке "Сортавалы" полностью перекроют три съезда и введут реверсивное движение.

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