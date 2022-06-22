В Петербурге в трубе одного из детских садов выросли помидоры

В одном из детских садов Центрального района Петербурга очевидцы заметили, что в водосточной трубе здания выросли помидоры. Фотографии опубликовали вВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
"Ничего не обычного, но в центре города в водосточной трубе зреют помидоры"
Подписчик группы Олег Литвинов
В группе сразу же откликнулись садоводы, которые спросили: как добиться такого урожая.
"Выращиваешь, стараешься - рассада, подкормка, поливы, а тут раз и сам вырос"
Подписчица группы Мария Павлова
Некоторые предположили, что томат пророс благодаря тому, что какая-то птица занесла семечко в трубу. Пока помидоры ещё зелёные, но урожай уже вот-вот ждут местные жители.
Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам в Роспотребнадзоре рассказали, что положить ребенку на перекус в школу.
Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ Олег Литвинов
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