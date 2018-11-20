Ургант-старший сломал ногу в возле дома в Петербурге

Отец знаменитого телеведущего вынужден передвигаться с помощью трости.

Российский актер и отец Ивана Урганта, Андрей Ургант, стал очередной жертвой петербургского гололеда. Об этом сообщает "Коммерсант".

В интервью СМИ, артист рассказал, что когда выходил из своего дома, отвлекся на клик соседа и поскользнулся на скользкой лестнице. В результате Ургант-старший был вынужден отправится в травмпункт, где ему наложили гипс на ногу. Как признался сам Андрей Львович первый гипс ему был неудобен, и он был вынужден вновь обратится к специалисту, на сей раз к другому.

Актеру наложили новый съемный гипс и несколько дней он провел дома, однако в данный момент Ургант-старший вновь работает в театре, где его ждут коллеги и зрители. По его словам, он уже отыграл несколько спектаклей, передвигаясь с помощью трости.

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Фото: renome-club.ru