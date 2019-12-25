Петербургские артисты дали концерт на Кубе после помощи жертвам урагана

Губернатор Александр Беглов сообщил о гуманитарной помощи от Северной столицы.

Концертная программа петербургских артистов на Кубе была перенесена из города Сантьяго-де-Куба в Матансас из-за последствий мощного урагана "Мелисса". Как сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов, Петербург направил гуманитарную помощь пострадавшим регионам, включая лекарства и машины скорой помощи.

Выступление, приуроченное к 510-летию Сантьяго-де-Куба, состоялось в провинции Матансас с участием заслуженного артиста Петербурга Григория Чернецова, государственного ансамбля танца "Барыня", казачьего ансамбля "Атаман" и других коллективов. В финале концерта прозвучала знаменитая песня "Город над вольной Невой" на музыку Василия Соловьёва-Седого.

Этот концерт — подарок Петербурга двум пострадавшим от стихийного бедствия регионам Кубы. Из Северной столицы России прибыли не только лекарства и машины скорой помощи, но и лучшие достижения нашей культуры как символ солидарности с кубинскими друзьями, которые сейчас устраняют последствия урагана. Благодаря их труду и своевременным мерам со стороны правительства Кубы удалось спасти многие человеческие жизни. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный

Губернатор также отметил, что мероприятие прошло в рамках празднования 50-летия побратимских отношений между Петербургом и Сантьяго-де-Куба. В ближайшие дни в Гаване запланирован еще один концерт петербургских артистов на сцене театра "Насьональ", посвященный 25-летию установления побратимских связей между северной столицей России и кубинской столицей. Визит творческой делегации стал частью программы укрепления сотрудничества между Петербургом и Кубой, которая включает также выставки, мастер-классы и показы картин киностудии "Ленфильм".

Фото: Смольный