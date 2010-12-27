В России введут упрощенную систему взыскания мелких штрафов ГИБДД

Штрафы до 3 тысяч рублей будут автоматически списываться с банковского счета нарушителя.

Депутат "Единой России" Зариф Байгускаров предложил внести поправки в законопроект "Об исполнительном производстве", согласно которому в РФ упростится процедура взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения коснуться платежей до 3 тысяч рублей. Об этом пишет "Коммерсант", в распоряжения которого попала новая редакция документа.

Автор проекта предлагает ввести новую процедуру под названием "исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке". Мера предполагает автоматическое списание денежных средств с банковского счета правонарушителя в случае, если штраф не был уплачен за прописанные в законе 70 дней.

Будут введены две формы уведомления – заказное и электронное письмо. В первом случае должник узнает о наличии неоплаченного штрафа по почте, во втором получит уведомление в виде СМС или на портал госуслуг, однако для этого ему необходимо дать свое предварительное согласие.

Пока письмо идет до получателя, приставы направляют в банк запрос о счете должника и по истечению двух суток списывают с него сумму штрафа, а также исполнительский сбор от 1000 рублей. Например, вместо 500 рублей за превышение скорости, нарушитель потеряет 1,5 тысячи рублей.

В случае если в течение 20 дней средства списать не удастся или удастся сделать это лишь частично, против нарушителя будет возбуждено классическое исполнительное производство, и пристав сможет применить против нарушителя такие инструменты, как арест имущества, запрет на выезд за границу и т. д.

Упрощенный порядок взыскания коснется штрафов до 3 тысяч рублей. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч, выезд на выделенку, парковку под запрещающим знаком и другое.

За девять месяцев 2018 года ГИБДД направила в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) около 15 млн постановлений, половину из которых составили штрафы до 3 тыс. рублей. Автор проекта отмечает, что данная мера позволит снизить нагрузку на судебных приставов и позволит им сосредоточится на более серьезных нарушителях. Поправки законопроекта вступят в силу в 2019 году.



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