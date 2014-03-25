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В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России
Сегодня, 9:16
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В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России

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Мера действует в отношении 9,5 млн исполнительных производств по стране.

Запрет на выезд должников с российской территории за период с  января по февраль 2025 года действует в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств. Данный показатель на три миллиона больше, чем фиксировался профильным ведомством за этот же период  в прошлом году. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ). В надзорной структуре добавили, что ФССП не ведет учет должников, а весь учет осуществляется по количеству исполнительных производств.  В отношении одного должника может быть возбуждено сразу несколько делопроизводств.

По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на 3 миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года.

пресс-служба ФССП

С начала года приставы отправили на принудительное лечение пятерых петербуржцев с открытым туберкулезом.

Фото: Piter.tv

Теги: госграница, ограничение на выезд, фссп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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