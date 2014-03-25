В ФССП рассказали об ограничениях на выезд должников из России

Мера действует в отношении 9,5 млн исполнительных производств по стране.

Запрет на выезд должников с российской территории за период с января по февраль 2025 года действует в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств. Данный показатель на три миллиона больше, чем фиксировался профильным ведомством за этот же период в прошлом году. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства "РИА Новости" со ссылкой на представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ). В надзорной структуре добавили, что ФССП не ведет учет должников, а весь учет осуществляется по количеству исполнительных производств. В отношении одного должника может быть возбуждено сразу несколько делопроизводств.

По состоянию на 1 марта 2025 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, что почти на 3 миллиона больше, чем по состоянию на 1 марта 2024 года. пресс-служба ФССП

С начала года приставы отправили на принудительное лечение пятерых петербуржцев с открытым туберкулезом.

Фото: Piter.tv