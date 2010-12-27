Управляющие организации и ТСЖ обсудили готовность домов к зиме

В рамках совещания были рассмотрены разъяснения руководителей управляющих организаций и ТСЖ, которые не получили паспортов по отдельным домам. Сроки, в которые они обязались завершить процедуры, внесены в протокол.

Сегодня в администрации Выборгского района состоялась очередная встреча с представителями управляющих организаций и ТСЖ, которые не подтвердили готовность жилых домов к предстоящему отопительному сезону. Его провел председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин.

Он напомнил о необходимости соблюдения сроков получения паспортов готовности на каждый дом и призвал в оставшийся период времени принять исчерпывающие меры по подготовке жилищного фонда, в т.ч. инженерных систем теплоснабжения, расположенных в многоквартирных домах, к очередному отопительному периоду.

В рамках совещания были рассмотрены разъяснения руководителей управляющих организаций и ТСЖ, которые не получили паспортов по отдельным домам. Сроки, в которые они обязались завершить процедуры, внесены в протокол.

К 15 сентября управляющие организации должны оформить паспорта готовности многоквартирных домов. В связи с тем, что в текущем году эта дата выпадает на выходной день, рекомендуется получить паспорта готовности до 13 сентября.

В целом уровень готовности в настоящее время по Выборгу выше, чем в прошлом году. Ряд управляющих организаций и ТСЖ своевременно продемонстрировали стопроцентные показатели. После подтверждения готовности жилфонда соответствующие паспорта получают муниципальные образования городских и сельских поселений. Завершающим этапом является получение паспорта готовности муниципального района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО