Упавшие из-за ветра деревья преградили путь пешеходам и автомобилистам в Петербурге

В Комитет по благоустройству поступило 11 таких заявок.

Во вторник, 4 июля, порывы ветра достигли до 18 м/с, из-за чего более десятка деревьев упали, а в некоторых случаях и преграждали дорогу петербуржцам. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству Петербурга.

В Колпино ветер повалил по липе в сквере Героев-Ижорцев и Никольском сквере. На Пролетарской улице упал клен, а в Харламовом сквере – клен гиннала. Порывы не выдержал и тополь в Пулковском парке.

Не стало липы диаметров 48 см в саду Меншиковском. В парке Новознаменка на дорожку упал дуб. В Шкиперском саду пополам разломилась береза.

Рухнувшие деревья мешали пешеходам и водителям. В Комитет по благоустройству поступило 11 таких заявок. К примеру, в Пушкине на Красносельском шоссе, 32А затруднился проезд.

Напомним, что вчера, 3 июля, начали закрывать парки и скверы из-за штормового предупреждения. Вопрос о возобновлении работы зеленых зон города будет решаться в зависимости от погодных условий.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга