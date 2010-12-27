Унитарное предприятие Выборгского района присоединилось к "Леноблводоканалу"

К ГУП "Леноблводоканал" также присоединились государственные унитарные предприятия Сланцевского и Кировского районов.

В Ленинградской области завершился еще один этап реорганизации водохозяйственного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

К "Леноблводоканалу" присоединились 14 предприятий Выборгского, Кировского, Сланцевского районов. Сейчас везде оценивают текущее состояние объектов водоснабжения, разрабатывают программы для капитального ремонта, реконструкций, программы для контроля качества питьевой воды.

"Леноблводоканал" начал объединений предприятий с 2017 года. И уже в его составе более 50 предприятий Подпорожского, Тихвинского, Сланцевского, Лужского, Выборгского, Лодейнопольского, части Бокситогорского, Всеволожского, Гатчинского, Кировского районов. Объединение планируют завершить к 2020 году.

Ранее мы сообщали, что в поселке Победа началось обследование канализации.

Фото: pixabay.com