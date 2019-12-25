Уникальная выставка открылась в Музее городской скульптуры

"Город как субъективность" – это не просто экспозиция, а крупнейший в мире проект в направлении "книга художника" (прим.ред. – artist"s book). В Музее городской скульптуры можно увидеть работы 35 художников из разных городов России, каждый представил свое видение темы "город", исполненное в собственной технике.

Создателями выставки являются издатель и коллекционер Тимофей Марков и художник-куратор Алексей Парыгин.

Каждый лист книги отпечатан автором вручную с использованием одной из традиционных или новых печатных техник. Среди них – шелкография, офорт, линогравюра, трафарет, ручной набор, ручная фотопечать, литография и другие.

Работа над этим книжным проектом проходила в течении 2 лет. Проект объединяет самые разные печатные техники. Объединить различных мастеров разных поколений – это был сознательный ход. У нас есть художники, которые начинали работать еще в 60-е годы, есть более молодые описал выставку ее организатор, Алексей Парыгин

Помимо картин, на выставке представлены и другие арт-объекты: скульптуры, инсталляции и многое другое.

Я сразу почувствовал, что это будет здорово. Я решил, что надо обязательно участвовать. Мы обсуждали с Алексеем Парыгиным, что должно быть на картине, как нарисовано, основные идеи, позиции… Мне кажется, что все получилось. Что касается техник, которые здесь представлены, они действительно уникальны. Это, например, техника эстампа, которой сейчас не каждый владеет. Я бы сказал, что это заново возрождающаяся техника в искусстве. Мне кажется, зрителю будет очень интересно, и с точки зрения эстетики, и с точки зрения того, как они сделаны рассказал художник Андрей Корольчук о своем участии

Выставка продлится три месяца – с 24 октября по 31 января 2021 года. Планируется размещение выставки в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

Текст, фото: Сангул Ходжаева / Piter.tv