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Умерла народная артистка Зинаида Кириенко
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Умерла народная артистка Зинаида Кириенко

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Актрисе было 88 лет.

Умерла народная артистка  РСФСР Зинаида Кириенко. Деятель культуры известна зрителя по ролям в экранизациях литературных произведений Михаила Шолохова Михаила Шолохова "Тихий Дон" и "Судьба человека". Женщина попала в инфекционный госпиталь после заражения коронавирусной инфекцией. Она ушла из жизни в 88 лет. Сведения журналистам о трагедии предоставили сотрудники Союза кинематографистов.

Зинаида ушла из жизни сегодня ночью

заявление Союза Кинематографистов России

В настоящее время место прощания и дата не определены.

Напомним, что Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году завершила обучение во ВГИКе, где училась на курсе мастеров Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Артистка была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Позже она служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, в театре на Малой Бронной, Театре-студии киноактера. В ее послужном списке значится более 30 киноработ и сериалов. Зрители знают актрису как Марьяну из "Казаков", Ефросинью Дерюгину в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба".

В 40 лет умерла актриса Евгения Брик.

Фото: Piter.tv
 

Теги: зинаида кириенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Культура, Кино, Театры,

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