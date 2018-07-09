Вербер была срочно госпитализирована в Италии.

На 62-м году ушла из жизни фешн-директор ЦУМа Алла Вербер. Как сообщают СМИ, вице-президент ювелирной фирмы Mercury была госпитализирована в городе Форте-дей-Марми в Италии.

На следующий день после госпитализации Алла Вербер скончалась. О причинах смерти в настоящее время не сообщается. Алла Вербер работала с Mercury с 1993 года. После того, как бренд купил ЦУМ, Вербер предложили стать фен-директором. Все эти годы она занималась закупкой коллекций, а также держала связь с модными домами мира.

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