Умерла актриса сериала "Тюдоры" Слейн Келли

Ирландская звезда скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием.

Актриса и продюсер Слейн Келли, известная по роли в сериале "Тюдоры", умерла в своем доме в Дублине. О смерти знаменитости сообщили в соцсетях ее родственники.

Слейн скончалась 4 июля. Врачи отпустили ее домой, чтобы она могла провести последние дни в кругу близких. Актер Пэдди Кортни, снимавшийся в сериале "Бесстыдники", рассказал, что причиной смерти 43-летней актрисы стало онкологическое заболевание.

Коллеги Слейн Келли выразили свои соболезнования, отметив, что она была притягательной личностью, которая могла создавать вокруг себя атмосферу тепла и дружелюбия.

Слейн Келли родилась 9 июля 1982 года. Популярность к ней пришла благодаря роли Джейн Говард в "Тюдорах". Также актриса сыграла Уну Блейк в сериале "О"Брайены" и Люси в фильме "Восхождение пехотинца 2".

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Фото: Magnific