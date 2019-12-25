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Умерла актриса из сериалов "Интерны" и "Универ" Альбина Евтушевская
Вчера, 9:09
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Умерла актриса из сериалов "Интерны" и "Универ" Альбина Евтушевская

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Артистка скончалась 6 сентября.

Актриса Альбина Евтушевская, известная зрителям по сериалам "Интерны" и "Универ", скончалась на 85-м году жизни. Трагическим известием в соцсетях поделилась ее дочь Елена.

Причина смерти звезды сериалов не уточнялась. Дату и время похорон объявят позже.

В столице Альбину Евтушевскую заметил в метро специалист по кастингу, который пригласил ее в "Мосфильм". На тот момент женщине было 64 года. Первой её картиной стала фильма "Русалка", где она сыграла роль бабушки девочки Алисы.

Публике артистка запомнилась по сериалам "Интерны", "Универ", "Глухарь" и "Беспринципные". За период своей карьеры Евтушевская успела сняться в более чем 40 проектах.

Ранее мы сообщали, что умерла актриса и балерина Наталья Трубникова, получившая известность по роли принцессы Мелисенты в фильме "31 июня".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино, Лента новостей, Новости России,

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