Умерла актриса из сериалов "Интерны" и "Универ" Альбина Евтушевская

Артистка скончалась 6 сентября.

Актриса Альбина Евтушевская, известная зрителям по сериалам "Интерны" и "Универ", скончалась на 85-м году жизни. Трагическим известием в соцсетях поделилась ее дочь Елена.

Причина смерти звезды сериалов не уточнялась. Дату и время похорон объявят позже.

В столице Альбину Евтушевскую заметил в метро специалист по кастингу, который пригласил ее в "Мосфильм". На тот момент женщине было 64 года. Первой её картиной стала фильма "Русалка", где она сыграла роль бабушки девочки Алисы.

Публике артистка запомнилась по сериалам "Интерны", "Универ", "Глухарь" и "Беспринципные". За период своей карьеры Евтушевская успела сняться в более чем 40 проектах.

Ранее мы сообщали, что умерла актриса и балерина Наталья Трубникова, получившая известность по роли принцессы Мелисенты в фильме "31 июня".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)