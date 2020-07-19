У артистки в июне был диагностирован рак желудка в четвертой стадии.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова. Об этом сообщает Костромской камерный драматический театр в соцсети "ВКонтакте".

Актрисы Марины Макаровой не стало на 46-году жизни.

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Известно, что у артистки был диагностирован рак желудка в четвертой стадии.

Ранее мы сообщали о том, что умерла актриса сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов".

Видео: ВК/КОСТРОМСКОЙ КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР