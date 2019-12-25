Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

На 61-ом году жизни умер вице-премьер правительства Крыма Павел Королев. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Руководитель региона отметил, что Королев был системным человеком и очень много сделал для республики. Причину смерти чиновника Аксенов не назвал.
Королев занимал пост заместителя главы крымского правительства с декабря 2016 года. До этого, с июня 2012 по декабрь 2016 года, он работал в министре экономического развития РФ, где занимал должность заместителя главы.
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