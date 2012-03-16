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Умер ведущий артист театра "Комедианты" Сергей Николаев
Сегодня, 19:30
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Умер ведущий артист театра "Комедианты" Сергей Николаев

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Прощание с артистом состоится 5 сентября в театре (Лиговский, 44), начало в 12:00. Отпевание пройдёт во Владимирском соборе.

На 47-м году жизни умер актёр театра "Комедианты" Сергей Николаев. Он скончался 31 августа. Об этом рассказали в группе театра в "Вконтакте". 

Скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев…Неожиданно... Несправедливо… На взлёте…"

— написали в группе театра. 

Там рассказали, что прощание с артистом состоится 5 сентября в театре (Лиговский, 44), начало в 12:00. Отпевание пройдёт во Владимирском соборе.

Николаев пришел в труппу театра в 1999 году. Он "создал образы, которые вошли в золотой фонд не только нашего театра, но и театральной летописи Петербурга", рассказали в театре. Театр отменил и заменил несколько запланированных на ближайшие дни постановок с участием артиста.

Николаев также играл в сериалах таких, как "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Морские дьяволы", "Агент особого назначения", "Литейный", "Тайны следствия".

Фото: Вконтакте / Театр "Комедианты"

Теги: комедианты, сергей николаев, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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