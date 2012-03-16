Умер ведущий артист театра "Комедианты" Сергей Николаев

Прощание с артистом состоится 5 сентября в театре (Лиговский, 44), начало в 12:00. Отпевание пройдёт во Владимирском соборе.

На 47-м году жизни умер актёр театра "Комедианты" Сергей Николаев. Он скончался 31 августа. Об этом рассказали в группе театра в "Вконтакте".

Скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев…Неожиданно... Несправедливо… На взлёте…" — написали в группе театра.

Там рассказали, что прощание с артистом состоится 5 сентября в театре (Лиговский, 44), начало в 12:00. Отпевание пройдёт во Владимирском соборе.

Николаев пришел в труппу театра в 1999 году. Он "создал образы, которые вошли в золотой фонд не только нашего театра, но и театральной летописи Петербурга", рассказали в театре. Театр отменил и заменил несколько запланированных на ближайшие дни постановок с участием артиста.

Николаев также играл в сериалах таких, как "Улицы разбитых фонарей", "Опера", "Морские дьяволы", "Агент особого назначения", "Литейный", "Тайны следствия".

Фото: Вконтакте / Театр "Комедианты"