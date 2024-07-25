Умер народный художник России Владимир Пименов

Творчество Пименова было посвящено жизни российской провинции.

Скончался народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Владимир Пименов. Об этом сообщила пресс-служба РАХ.

Живописец ушел из жизни на 86-м году жизни в своем родном Зарайске, который стал одной из главных тем его творчества. Причины смерти не уточнялись. Президиум Российской академии художеств выразил соболезнования родным и близким Пименова, отметив, что "российская и мировая культура понесли тяжелую утрату".

Пименов родился 1 февраля 1941 года в Зарайске Московской области. После окончания средней школы № 3 в 1963 году он поступил в Рязанское художественное училище, в потом учился на художественном факультете ВГИКа.

Свою карьеру Пименов начала с анимации: художницей Ларисой Зеневич он создал мультфильм "Мальчик и птица", также успел поработать на киностудии "Беларусьфильм". В 1978 году художник вернулся в Зарайск.

Здесь он создал циклы "Семейная хроника", "Зарайская среда обитания", "Стрелецкая слобода". Портретную галерею четырех поколений семьи Новинских передали в Московский музей современного искусства и музей "Зарайский кремль".

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Фото: Magnific