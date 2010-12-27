Скончался испанский актер Артуро Фернандес

В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ. Причины смерти не уточняются. Известно, что последнее время Фернандес лечился в мадридской клинике.
Артуро Фернандес родился 21 февраля 1929 года в Хихоне. За свою карьеру он сыграл множество ролей в театре, а также снялся в таких картинах, как "Лучшие времена", "Девушка в бассейне" и "Обнажённый брак".
Ранее мы писали о кончине знаменитого режиссера-документалиста Василия Панина. За свою карьеру он поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов.
Фото: RTVE.es
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