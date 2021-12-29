Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

О причинах смерти не сообщается.

На 44-ом году ушел из жизни генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Об этом сообщили в пресс-службе сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе КРДВ.

О причинах смерти не сообщается. В Корпорации Носова охарактеризовали как сильного управленца, яркого, талантливого человека и надежного товарища. Кроме того, отметили его существенный вклад в развитие регионов РФ.

С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата. из сообщения КРДВ

Носов возглавлял Корпорацию с мая прошлого года. С 2018 по 2020 год он занимал пост заместителя главы Нижегородской области. На протяжение своей карьеры Носов также работал в правительствах Москвы и Татарстана.

Ранее на 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин.

Фото: minvr.gov.ru