Умер актер театра и кино Расми Джабраилов

На 90-ом году жизни скончался российский актер театра и кино Расми Джабраилов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
Артист ушел из жизни вечером 22 января. Причины смерти пока не называются. В театре уточнили, что Джабраилов болел на протяжении долгого времени. Дата прощания и похорон будут объявлены позднее.
Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата.
из сообщения Театра им. Вл. Маяковского
Расми Джабраилов известен своими ролями в таких фильмах как "Вертикаль", "Одержимые", "Короли и капуста", "Крестьянский сын", также он принимал участие в съемках сериалов "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня", "Искатели" и многих других кинолентах.
В 2019 году артист получил Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее умер автор песен Пугачевой, поэт Анатолий Найман.
Фото: ВКонтакте / Московский академический театр им.Вл.Маяковского
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