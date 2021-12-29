Умер актер театра и кино Расми Джабраилов

89-летний артист болел на протяжении долгого времени.

На 90-ом году жизни скончался российский актер театра и кино Расми Джабраилов. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Артист ушел из жизни вечером 22 января. Причины смерти пока не называются. В театре уточнили, что Джабраилов болел на протяжении долгого времени. Дата прощания и похорон будут объявлены позднее.

Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. из сообщения Театра им. Вл. Маяковского

Расми Джабраилов известен своими ролями в таких фильмах как "Вертикаль", "Одержимые", "Короли и капуста", "Крестьянский сын", также он принимал участие в съемках сериалов "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня", "Искатели" и многих других кинолентах.

В 2019 году артист получил Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее умер автор песен Пугачевой, поэт Анатолий Найман.

Фото: ВКонтакте / Московский академический театр им.Вл.Маяковского