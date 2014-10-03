Умер актер фильма "Нежный возраст" Евгений Калинцев

Артист ушел из жизни после продолжительной болезни.

Актер Евгений Калинцев, известный по фильмам "Нежный возраст" и "Лестница" умер на 60-м году жизни. Об этом сообщили в Московском театре "Мастерская Петра Фоменко".

Коллеги уточнили, что сердце артиста остановилось 17 июня после продолжительной борьбы с болезнью. В театре выразили соболезнования семье Калинцева.

Церемония прощания с актером состоялась сегодня в храме священномученика Антипы в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

В 1987 году после окончания мастерской Калинцев пришел в театр-студию "Человек", также он служил в театре на Малой Бронной. Артист участвовал в таких постановках, как "Король Лир" и "Идиот".

Евгений Калинцев помогал Петру Фоменко ставить спектакли "Война и мир. Начало романа" и "Семейное счастие", так как очень хорошо зал французский язык.

Ранее мы сообщали, что в 89 лет умер актер, поэт-песенник и писатель Михаил Ножкин. Многие зрители запомнили его по фильмам "Хождение по мукам" и "Ошибка резидента".

Фото: Magnific