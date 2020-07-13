Умер академик РАН Владимир Окрепилов

Он выступил автором и соавтором более 760 научных работ, из них 40 монографий, в том числе девять учебников.

Российский ученый, академик РАН Владимир Окрепилов скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Окрепилов руководил Институтом проблем региональной экономики РАН и заведовал кафедрой ЮНЕСКО университета Петра Великого.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным коллегам и ученикам ученого в связи с его смертью.

Как напомнил глава города, Окрепилов был основателем такого нового направления в науке, как экономика качества. Академик лично участвовал в разработке Стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2030 года

Более 30 лет Окрепилов возглавлял Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Петербурге и Ленобласти. Он также был научным руководителем Института проблем региональной экономики РАН и ректором Института управления качеством, подготовив более 100 докторов и кандидатов наук.

В 2016 году Владимир Окрепилов получил звание почетного гражданина Санкт Петербурга. Он был награжден Орденом Дружбы народов, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета.

Владимир Валентинович подчеркивал, что главная цель Стратегии — повышение качества жизни горожан, а экономический рост должен быть инструментом её достижения Александр Беглов, губернатор

Владимир Окрепилов родился в 1944 году в Ленинграде. В 1970 году он закончил Ленинградский военно-механический институт, также защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

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