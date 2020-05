Фанаты надеются увековечить память 73-летнего геймера из Санкт-Петербурга

Дедушка Николай очень любил игры от студии FromSoftware и вел свой канал более 4 лет.

В конце апреля, 29 числа, на 74 году жизни, умер Николай Еремеев, автор канала на Youtube под названием Neolux Neolux и паблика "В гостях у деда" в социальной сети "Вконтакте". Новостью о смерти пожилого геймера из Санкт-Петербурга поделился его сын Павел.

Дедушка Николай, как его ласково назвали подписчики, проходил на своем канале известные souls-like игры. На его счету прохождение всех частей Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Nioh.

Даже самый начинающий геймер наслышан о том, какое безмерное терпение иногда требуется игроку для прохождения подобных игр. Многим молодым пользователям они оказываются не под силу, но Neolux Neolux отлично с ними справлялся и даже записывал гайды по прохождению самых сложных моментов.

Каждое его видео, начиная с самого первого, выложенного в сеть 4 года назад, начиналось с приветствия "Всем ОК". В течение прохождений геймер шутил, рассказывал истории и даже зачитывал строчки из стихотворений.

Дедушка не забывал регулярно поздравлять своих фанатов с праздниками и записывал видеообращения на случай, когда канал набирал очередное круглое число (на момент трагедии на него были подписаны более 17 тысяч человек). В своем последнем видео Дед Николай проходил игру The Witcher 3 и остановился на квесте, в котором нужно было отыскать Тамару, дочь Кровавого Барона. Также геймер собирался поиграть Demon"s Souls и Bloodborne.

"Я не никогда встречал более позитивного деда-геймера! Наткнувшись на превью стрима по Ведьмаку, я подумал, что это шутка, ибо там был нарисован самый настоящий дед, а открыв видео... Я увидел и услышал максимально доброго и позитивного дедульку, который увлекался играми и получал от них то, что современное поколение уже не способно из-за привычности к развлекательной культуре - он получал нереальный кайф от прохождения любой игры. Ибо познавал их так, как мы познавали их в нулевые, навсегда запомнив свои первые игры... Впервые я сочувствую чужому человеку, которого знать не знал... Печально, что он так и не узнает конец истории Ведьмака" Отметил один из подписчиков

"Он стал для меня будто моим родным дедушкой, которого у меня никогда не было. И мне очень радостно на душе, что Николай получил такой прекрасный и тёплый приём в интернете, своего рода ведь уникальный. Я надеюсь, и я думаю, он был счастлив. Безумно сочувствую семье и друзьям дедушки. Мы должны равняться на таких прекрасных и душевных людей " Отметила одна из подписчиц



Учитывая то, как сильно Николай любил игры от студии "FromSoftware", фанаты обратились к разработчикам в Твиттере и попросили как-то увековечить его в следующей игре студии. Ответа от разработчиков пока не поступало, но "внуки" и "внучки" не собираются так просто сдаваться и продолжают говорить Neolux Neolux в социальных сетях и создавать петиции, ведь он редкий для нашей страны пример того, что человек в любом возрасте может наслаждаться видеоиграми.

Фото: vk.com/neoluxneolux