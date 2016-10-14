Из-за прорыва трубы затопило улицу Типанова в Петербурге

Видео поделились очевидцы в социальных сетях.

В Московском районе Санкт-Петербурга затопило улицу Типанова. Очевидцы отмечают, что прорыв трубы случился прямо на проезжей части у дома № 8.

На опубликованном видео в ВК-сообществе "Петербург с огоньком | Новости и афиша Питера" заметно, что на месте уже работают аварийные службы. Затруднено движение общественного транспорта, пассажиров высаживают, чтобы они проходили место подтопления пешком.

В пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс" подчеркнули, что в связи с аварийными работами на сетях коммуникаций с 14:10 временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 29, 35 и 45.

Троллейбусы следуют:

29: от к/ст "Авангардная улица" до к/ст "Площадь Конституции";

35: до к/ст "Станция метро "Купчино";

45: до Троллейбусного парка 1.

Ранее Piter.TV сообщал, что подвал дома на Невском затопило из-за аварии на теплосети.

Видео: ВКонтакте / сообщество "Петербург с огоньком"