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Украинского журналиста обвинили в телеэфире в "работе на ФСБ"

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Такой характеристики удостоился Руслан Коцаба.

Перепалка произошла в эфире ток-шоу "Говорит великий Львов". Участник "Всеукраинского волонтерского движения"  Тарас Елейко также схватил журналиста Руслана Коцабу за ухо. Такой реакции удостоились слова Коцабы о том, что президенту Зеленскому нужно разбираться с противниками разведения военной техники с границы сил в Донбассе и добиваться "нормандского" саммита.

В ответ на это Елейко сказал, что журналист "работает на ФСБ" и является "лжецом и манипулятором". Мнение участника военных действий в Донбассе поддержал ведущий программы.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер Украины Кулеба призвал "научиться жить" рядом с Россией.

Видео: YouTube / ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ

Теги: телевидение, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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