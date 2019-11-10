Украинского журналиста обвинили в телеэфире в "работе на ФСБ"

Такой характеристики удостоился Руслан Коцаба.

Перепалка произошла в эфире ток-шоу "Говорит великий Львов". Участник "Всеукраинского волонтерского движения" Тарас Елейко также схватил журналиста Руслана Коцабу за ухо. Такой реакции удостоились слова Коцабы о том, что президенту Зеленскому нужно разбираться с противниками разведения военной техники с границы сил в Донбассе и добиваться "нормандского" саммита.

В ответ на это Елейко сказал, что журналист "работает на ФСБ" и является "лжецом и манипулятором". Мнение участника военных действий в Донбассе поддержал ведущий программы.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер Украины Кулеба призвал "научиться жить" рядом с Россией.

Видео: YouTube / ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВІВ