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Украинские радиостанции обновили квоты для песен: каждая третья должна быть на украинском языке
Сегодня, 14:21
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lesjasap
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Украинские радиостанции обновили квоты для песен: каждая третья должна быть на украинском языке

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Украина продолжает процесс внедрения национального языка на телевидение и радиостанции. Стало известно о новшестве, которое вступает в силу с сегодняшнего дня.

С 8 ноября 30% выпускаемых в эфир песен должны исполняться на украинском языке. Ранее эта цифра достигала 25%. Руководство также поправило политику в отношении распределения программ - теперь 55% должны занимать новостные, аналитические или развлекательные блоки. 
 
Изменения связаны с принятым 16 июня 2016 года Избирательной Радой законом относительно доли музыкальных произведений, транслируемых на государственном языке. Однако, в силу постановление вступает только с сегодняшнего дня. 
 
На нарушение нового законодательства предусматривается штраф в размере пяти процентов от общей суммы лицензионного сбора. Контролем за компаниями теле- и радиовещания ляжет на профильный Национальный комитет. 
 
Эксперты считают, что данные нормы противоречат законодательству Европейского союза, в который мечтает попасть Украина.
Теги: квота , радиостанции , украина , украинский язык
Категории: Мировые новости

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