Украинские радиостанции обновили квоты для песен: каждая третья должна быть на украинском языке

Украина продолжает процесс внедрения национального языка на телевидение и радиостанции. Стало известно о новшестве, которое вступает в силу с сегодняшнего дня.

С 8 ноября 30% выпускаемых в эфир песен должны исполняться на украинском языке. Ранее эта цифра достигала 25%. Руководство также поправило политику в отношении распределения программ - теперь 55% должны занимать новостные, аналитические или развлекательные блоки.

Изменения связаны с принятым 16 июня 2016 года Избирательной Радой законом относительно доли музыкальных произведений, транслируемых на государственном языке. Однако, в силу постановление вступает только с сегодняшнего дня.

На нарушение нового законодательства предусматривается штраф в размере пяти процентов от общей суммы лицензионного сбора. Контролем за компаниями теле- и радиовещания ляжет на профильный Национальный комитет.

Эксперты считают, что данные нормы противоречат законодательству Европейского союза, в который мечтает попасть Украина.