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Кравцов сообщил о желающих учить украинский в Херсонской и Запорожской областях

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Глава Минпросвещения рассказал об учебном годе в новых регионах страны.

 Желающие учить украинский язык на территориях Херсонской и Запорожской областях есть, но таких граждан немного. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей"  сделал российскиф министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник как и ранее пообещал, что учить украинский язык граждане смогут с 1 сентября нового учебного года. Ради этой задачи профильное ведомство разработало учебник классического украинского языка.

Вы знаете, немного. Все равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Глава Минпросвещения показал новую серебряную медаль для выпускников.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: запорожская область, запорожье, минпросвещения, новые регионы, сергей кравцов, украинский язык, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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