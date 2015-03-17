Кравцов сообщил о желающих учить украинский в Херсонской и Запорожской областях

Глава Минпросвещения рассказал об учебном годе в новых регионах страны.

Желающие учить украинский язык на территориях Херсонской и Запорожской областях есть, но таких граждан немного. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал российскиф министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник как и ранее пообещал, что учить украинский язык граждане смогут с 1 сентября нового учебного года. Ради этой задачи профильное ведомство разработало учебник классического украинского языка.

Вы знаете, немного. Все равно есть школы, где такое есть желание. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости